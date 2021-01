’Open snel de basisscholen’

Bij alle discussies omtrent de kwetsbare groepen hoor ik niemand over het feit dat met het langer dichthouden van de basisscholen de opa’s en oma’s hiervan de dupe kunnen zijn, stelt T. Duvoort.

Zij worden gedwongen, of ze het nu leuk vinden of niet, om toch de meeste oppastaken op zich te nemen. Nu duidelijk is dat ook kinderen het virus kunnen overbrengen, lopen deze ouderen veel risico. Open de basisscholen weer zo snel als mogelijk is!

T. Duvoort