’Corona-app zorgt voor schijnveiligheid’

In zijn column laat hij geen spaan heel van deze app, die onlangs met veel tromgeroffel door minister De Jonge werd geïntroduceerd als hét middel om het virus te lijf te gaan.

Je krijgt onder andere een melding op je telefoon als je een kwartier lang in de directe nabijheid bent geweest van iemand die besmet is met het coronavirus. Je kunt je al meteen afvragen hoe vaak dát het geval zal zijn. En die persoon moet dan ook nog een telefoon bij zich en als besmettelijk genoteerd staan, want anders werkt het niet

Zo kun je in een half uur in een drukke winkelstraat duizend mensen passeren die besmet zijn zonder dat je telefoon ook maar één keer piept.

Voeg daar nog eens aan toe dat honderdduizenden telefoons daarvoor niet geschikt zijn omdat ze te oud zijn en zelfs een kind kan tot de conclusie komen, dat zo'n app niets toevoegt.

Na op voorhand al een hoop gedoe over de privacy zijn al weer enkele miljoenen over de -vooral bij de overheid- bekende balk gesmeten.

Plasterk bewijst daarbij ook nog eens op zijn geheel eigen wijze de onwerkzaamheid van de app. Zijn advies: ik zou de app wegdoen! Die werkt alleen maar schijnveiligheid in de hand.

Jan Muijs,

Tilburg