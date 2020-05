’Maak einde aan gepruts met zon, wind en kolen’

De kerncentrale in het Noord-Franse Cattenom. Ⓒ EPA

Het kabinet moet de CO2-uitstoot dit jaar met een kwart terugbrengen. Kolencentrales blijven open, voor het geval we het op zon en wind niet redden, blijkt uit een Kamerbrief. Dat zegt Olguita Oudendijk genoeg. „Als we een klimaatramp willen voorkomen, moeten we als de sodemieter met kernenergie aan de slag gaan.”