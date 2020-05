Uitslag Stelling: We moeten het samen doen

Gezonde jongere volwassenen en kinderen lopen weliswaar kans om besmet te raken met het coronavirus, maar ze hebben doorgaans minder klachten dan ouderen. Zij zouden hun leven dus prima weer kunnen oppakken, is de gedachte. Dat er zo weinig voorstanders zijn voor het openen van de samenleving voor zestigminners onder de deelnemers, zou kunnen komen doordat 66 procent van de respondenten van gisteren zelf boven de zestig is.

De vraag is of het wettelijk mogelijk is om ouderen te verbieden deel te nemen aan het openbare leven. Twee derde denkt van niet. Bijna driekwart zou het uitsluiten van zestigjarigen discriminatie vinden.

Heel veel stemmers voelen zich persoonlijk aangesproken. „Ik voel me zo gezond als een vis en moet zelfs nog werken. Mag ik dan ook niet genieten van die ’open’ maatschappij?” Een respondent is vrij reëel: „Het is leeftijdsdiscriminatie én het mag niet volgens de Grondwet, maar voor het mkb zou het wel noodzakelijk zijn.”

Slechts een kwart is er voorstander van dat ouderen zich vrijwillig opofferen en thuisblijven, zodat de economie weer kan opstarten. Een stemmer vindt het een gevaarlijke suggestie. „Hiermee versterk je alleen maar de tweedeling in de maatschappij.” Een ander heeft geen goed woord over voor de ’almaar klagende en zeurende’ jongere generatie. „Moeten we ons daarvoor opofferen?”

Driekwart vindt dat de zestigplussers nu al heel goed verantwoordelijkheid nemen en de coronamaatregelen in acht nemen.

In de reacties zijn veel voorbeelden te lezen van deelnemers die zich storen aan op pleintjes voetballende jongeren, winkelend publiek in Den Bosch en Tilburg en picknickers in de parken. Een reactie: „Juist de jongeren verpesten het voor de ouderen. Moeten wij binnenblijven omdat zij zich niet aan de regels houden?”

Nog eens driekwart van de respondenten vindt niet dat ouderen per se dankbaar hoeven te zijn naar jongeren omdat die zich, ondanks dat ze zich bijna niet ziek voelen, moeten houden aan allerlei beperkingen. „Dat de maatschappij zo welvarend is als nu, hebben ze puur en alleen te danken aan de oudere generatie. Die dankbaarheid zou dus richting de ouderen moeten gaan.”

Een kleine meerderheid zegt zich in het algemeen ’vaak’ of ’heel vaak’ te storen aan anderen die zich niet aan de 1,5 meter afstand en andere voorschriften houden. Een respondent vindt het verontrustend. „Als ik zie hoeveel mensen elkaar opzoeken in de parken, dan slaat de schrik mij om het hart.”

Slechts een vijfde van de stellingdeelnemers begrijpt jongeren wel, als ze zich niet aan de voorschriften houden. Een stemmer neemt het op voor deze jongeren. „Iedereen lijkt op het moment begrip te hebben voor de kwetsbare oudere die zelf boodschapjes wil doen, maar niet voor de jongeren van wie het hele leven stilstaat.”

Een respondent pleit dan ook voor solidair blijven. „Dit treft de hele bevolking en niet alleen de zestigplussers. Jongeren kunnen ouderen in hun naaste omgeving ook besmetten. Je moet het samen doen.”