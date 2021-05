’Collectief verzekeren tegen brand’

Brandinboedelverzekeringen in achterstandswijken hebben geen prioriteit voor de bewoners. De burgemeester van Den Haag zei daarom meteen tegen de gedupeerden: ’wij zijn er voor jullie’.

Beter lijkt het mij om de bewoners van huurwoningen, die door allerhande oorzaken sowieso al aan de onderkant bungelen, op te nemen in een via de verhuurder af te sluiten collectieve brandinboedelverzekering. In collectief verband zal de premie zo’n €7,00 per maand bedragen. Tegen betaling van deze premie kunnen gedupeerden voortaan na een brand, overstroming en/of storm weer over een nieuwe inboedel e.d. beschikken en zal het niet meer nodig zijn om de gemeenschap hiervoor te laten opdraaien.

Wim Everwijn,

Capelle aan den IJssel