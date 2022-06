Kardinale fouten van Merkel

Maar Merkel heeft een paar kardinale fouten gemaakt die nog decennia zullen door werken en geheel Europa op haar kop hebben gezet. De blunder van deze eeuw was haar ’wir schaffen das’. Zij is direct verantwoordelijk voor de niet te remmen toestroom van voornamelijk gelukszoekers van buiten Europa. Europa verandert erdoor. Haar tweede grote blunder was het sluiten van de kerncentrales. Duitsers die overschakelen naar gas krijgen nog steeds subsidie. Een eeuwenoude wijsheid is die van die oude schoenen. Nu Poetin de gaskraan steeds verder dicht draait, gaan de Duitsers nog een zware pijp roken.

Bert Osendarp, Irechek