Mondkapjes veel vaker dragen

De mondkapjes, die eerder door premier Rutte en minister Hugo de Jong van Volksgezondheid als een soort schijnveiligheid werden bestempeld op advies van het RIVM, zijn hier slechts in het openbaar vervoer verplicht. Maar in de ons omringende landen en ook in de rest van de wereld zijn de mondmaskers inmiddels verplicht in winkels, het ov en op andere drukke plekken.

Studies en wetenschappelijk onderzoek laten zien dat een mondmasker wel degelijk werkt voor zowel de drager als de mensen om je heen, temeer omdat nu duidelijk is geworden dat 40 procent van de met corona besmette mensen zelf geen ziekteverschijnselen vertonen maar vervolgens wel constant mensen blijven besmetten.

Wanneer komt er een advies van ons kabinet voor onze burgers om vaker een mondkapje te dragen of gaat dit duren tot na het reces? Of blijft het kabinet bij het standpunt dat het dragen van maskers onzin is? Dan krijgen we hier straks mogelijk een tweede uitbraak terwijl coronaverspreiding met een mondkapje te beperken is.

J. v.d. Meeren, Eindhoven