’Veiligheidsraad VN wassen neus’

Uitgerekend Rusland, het land dat een oorlog tegen Oekraïne is begonnen en waarvan president Poetin is aangeklaagd door het Internationaal Strafhof wegens oorlogsmisdaden. Maar Rusland kan het voorzitterschap niet worden ontzegd op basis van juridische argumenten en dus mogen we een maand lang naar hun nepnieuws en propaganda luisteren. De VN-Veiligheidsraad blijft een papieren tijger nu de vijf permanente leden waaronder Rusland, de VS en China het vetorecht hebben, zelden op één lijn zitten en belangrijke besluiten blokkeren. Een "wereldregering" die volstrekt ongeloofwaardig is!

Bas Overmars, Amsterdam