’Burger is regie over zijn geldzaken kwijt’

Zorgen dat de burger de regie houdt over zijn financiën. Dat niet elke keer belastingen verhoogd worden. Dat burgers niet gestraft worden voor niet kunnen verduurzamen. De burgers worden er moedeloos van dat ze steeds harder hun best doen en steeds minder van hun verdiende geld overhouden en dat onze overheid de duimschroeven blijft aandraaien en kosten voor eerste levensbehoeften blijft verhogen. De burger is de regie over zijn geldzaken kwijt en dat is de bron van alle zorgen.

Dus niet de burger van het kastje naar de muur sturen maar zorgen dat hij van zijn zuur verdiende centen gewoon kan leven en sparen.

B. van Dam