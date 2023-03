’Gebrek aan empathie in zaak Vloet’

Tegen profvoetballer Rai Vloet heeft het OM 3,5 jaar cel en 4 jaar rij ontzegging geëist na het veroorzaken van een dodelijk ongeluk.

In het onvoorstelbare verdriet van de familie Roos door het zware ongeluk en het overlijden van hun lieve zoontje Gio, dat hen ’levenslang’ oplevert, durven Vloet en zijn advocaat een aantal argumenten naar voren te brengen waar de honden geen brood van lusten.

Nederigheid, spijt, verdriet en het accepteren van de maximale (te lage) straf zouden hier echt passend zijn. En daarbij hoort natuurlijk ook die straf direct uitzitten.

In plaats daarvan huilen beide ’heren’ krokodillentranen en geeft de advocaat aan dat het echt geen pretje is om in een land als Kazachstan en in Jekaterinenburg te voetballen als je gewend bent in Europa te spelen.

Ik krijg plaatsvervangende schaamte voor deze minachting van het verdriet van de ouders van Gio. Ik mag toch hopen dat de rechter hiermee rekening houdt en de maximale straf zal opleggen.

Natuurlijk wens ik de familie Roos alle sterkte bij het verwerken van het volstrekt onnodige overlijden van Gio.

Henny Versteeg,

Amersfoort