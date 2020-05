’Ook politici moeten offer brengen’

De coronacrisis raakt ons allemaal en zeker ook in de portemonnee. Overheid en politiek roepen terecht op tot saamhorigheid. Ook bijv. waar het gaat om de verdeling van financiële lasten.

Veel bedrijven hebben het zwaar en van werknemers wordt niet zelden gevraagd offers te brengen door het afzien of het naar later verschuiven van salarisverhoging en/of vakantiegeld. En dat mag best van werknemers gevraagd worden. Maar waar blijven de politiek en de politici zelf in deze vreselijke tijd? Onze volksvertegenwoordigers hebben het beslist niet slecht en kunnen gemakkelijk tijdelijk een stukje salaris inleveren. En dat geldt helemaal voor de gelukkigen in het Europese Parlement. Met hun torenhoge salaris, de ruimhartige onkostenvergoeding (zonder bonnen te moeten inleveren), de vergadervergoedingen enz. zouden zij toch in deze Europese crisis een voorbeeld kunnen stellen door af te zien van (een deel van) hun buitengewoon ruimhartige inkomsten die immers door de landelijke en europese burgers worden opgebracht. Maar behalve het instellen van regels heb ik van de politici zelf nog niets gezien. U wel?

Hans Bommer,

Zuidscharwoude