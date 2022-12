’Pak problemen bij de wortels aan’

Economen dringen aan om energiebesparingen voorrang te geven maar zelf ervaren zij niet de ellende die velen wel ondervinden en die situatie verergert alleen maar! De clou zit hem duidelijk in het bezuinigings- en privatiseringsbeleid van vorige kabinetten waardoor de macht over de eerste levensbehoeften uit handen werd gegeven en dan zul je daar toch eerst iets aan moeten doen. En zo lang als dat duurt zul je toch handen en voeten moeten geven aan een soort overbruggingskrediet want anders worden de problemen, die nu al niet te overzien zijn, alleen maar groter. En dat belooft niet veel goeds, vrees ik ! Politiek pak de problemen aan bij de wortels en ga niet alleen de gevolgen van bepaalde ontsporingen behandelen want dat is slechts een doekje voor het bloeden !

M. van den Berg, Den Haag