’Ondersteuning BuZa in buitenland waardeloos’

Wij zijn vorig jaar mei in Madagascar op toeristische plek overvallen, beschoten en mijn echtgenote behoorlijk aan haar hoofd verwond. Dit is ook in De Telegraaf vermeld. Heb dezelfde dag Buza geïnformeerd met bedoeling er een waarschuwing voor andere toeristen uit te laten gaan. Niets en pas na herhaald aandringen na weken kregen we een summiere mededeling. Onze klacht over dit en de consulaire ondersteuning daarbij moet nog afgehandeld worden.

Tim Doelman, Breda