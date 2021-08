Brief 1: ’Waarom zitten daar nog 700 Nederlanders?’

De informatie over (meer dan 700?) Nederlanders die vrijdagavond nog vastzaten in Afghanistan is onduidelijk. Als ik echter globaal naar de informatie kijk, constateer ik dat er veel Nederlanders van Afghaanse komaf onder zitten, die op familiebezoek zijn of zelfs op vakantie.

Afghanen dus die eerder het land ontvlucht zijn vanwege het gevaar. Hoe kan dat? En zouden Nederlandse militairen nu hun leven in gevaar moeten brengen om ze te repatriëren?

En waarom horen we daar niets over van onder anderen politici? Ja, tolken en nog wat helpers redden is een, maar de rest? En ja, het is diep triest wat daar gebeurt.

B. Slager, Rotterdam

