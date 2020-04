Brief 3 ’Detailhandel moet niet piepen’

Als zoon van een kleine kruidenier was mijn taak o.a. op zaterdag het sorteren van al het statiegeld glaswerk, ik spreek dan over de jaren 1955-1970.

Op elk glazen potje of flesje zat statiegeld en die moest weer in de originele dozen of houten kratten. Alle nog aanwezige spaarpunten op de etiket mochten we er nog af halen en die waren dan voor ons. Vooral Flipje uit Tiel was gewild voor de boekjes.

Ik heb mijn vader nooit horen klagen over dat statiegeld behalve wanneer er een potje stuk viel. Er werd alleen ingenomen van merken die wij ook in het assortiment hadden.

A. Bulten

Warnsveld