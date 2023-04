’Spiegel op e-bike verplichten’

Lastig en ook niet ongevaarlijk is het om linksaf te slaan teneinde de weg over te steken. Of het inhalen van andere fietsers. Achterom kijken gaat niet echt goed en je gaat al gauw slingeren. De oplossing is simpel. Al jaren heb ik een spiegeltje op mijn fiets. Werkt prima. Kan dat aanbevelen. Zit al lang op brommers en scooters. Misschien ook maar verplichten voor de fiets?

Jelle Wieling, Den Helder