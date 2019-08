’Kwalijk dat ECB z’n gang kan gaan’

Niet alleen de gewone spaarder maar ook de pensioengerechtigde en kopers hebben flinke klappen om de oren gekregen door de extreem lage geforceerde rente en blijven op hun geld zitten. De vermogensrendementsheffing in box 3 doet hier nog een schepje bovenop. Het meest verwerpelijke is dat de ECB gewoon zijn gang kan blijven gaan en geen strobreed in de weg wordt gelegd, waardoor de barrière voor onze economie zich voortzet en Hamers’ uitspraak een loze kreet blijft.

W. Melchers, Brunssum