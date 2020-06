’Lessen uit verleden nu toepassen’

Bij de protesten naar aanleiding van het politiegeweld in de VS is voornamelijk het racisme als oorzaak van alle ellende aangemerkt. In het kielzog daarvan brandt de discussie in Nederland los over de slavernij.

Beseffen de demonstranten wel hoe en waar de kleding die ze dragen wordt gemaakt, vraagt A. Norder zich af.

Hoe ver moeten we teruggaan in de geschiedenis om met het vingertje te wijzen naar wat anderen verkeerd hebben gedaan? De piramides in Egypte? Duizenden jaren terug door slaven gebouwd. Er wordt wel eens vergeten dat vele infrastructurele werken waar we nu nog steeds gebruik van maken op een bepaalde manier via dwangarbeid tot stand zijn gekomen. Er zijn nu nog steeds plekken waar mensen onder mensonterende omstandigheden leven en werken. Laten we met z’n allen ons best doen zodat elk mens op aarde een waardig leven kan leiden zonder achterstelling en onderdrukking.

Van het verleden kunnen we leren, het hier en nu kunnen we misschien nog verbeteren. Gelijke kansen, scholing, armoedebestrijding en het veroordelen van iedereen die zich op inhumane wijze over de ruggen van anderen verrijkt, is daarbij noodzaak.

A. Norder, Eelde