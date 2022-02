’Rusland totaal isoleren’

Maar dat is al lang een gepasseerd station. Poetin is daar echt niet van onder de indruk, want die heeft hij allang ingecalculeerd. Het enige wat overblijft is een totale isolatie, met alle middelen die er tot beschikking staan. Daarbij zullen we als Westerse vrije wereld, gevoelige consequenties ervaren. De andere optie is veel gevaarlijker, en dat is troepen sturen naar de bestaande grenzen van de Oekraïne, en indien nodig inzetten. Maar dan is een derde wereldoorlog wel een feit.

Frank Marinus,

Venlo