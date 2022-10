’Ook andere piekbelasters aanpakken’

Maar moeten we dan ook niet de grootste piekbelasters aanpakken (Schiphol, Tata Steel, etc.) die door hun uitstoot mensen ongezond laten leven en sommigen zelfs ernstige ziektes kunnen krijgen? Als dit samen wordt opgepakt is er draagvlak en komt er te zijner tijd ruimte om te bouwen. Of is de adder onder het gras dat men alleen bedrijven wil laten omvallen waarbij men goedkope grond kan winnen waarop steeds meer ’nepnatuur’ ontwikkeld kan worden. Tussen de inwoners en planten van dit land mag toch echt geen onderscheid worden gemaakt lijkt mij.

R. Zandwijk