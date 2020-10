De Kwestie: ’Het coronavirus kan geen klokkijken’

Daarmee is maar gezegd dat de overheid het niet goed meer lijkt te kunnen doen: scholen sluiten is een draconische maatregel waarvan de leerlingen in ieder geval niet beter worden. Scholen openhouden kan evenmin, want die leerlingen kunnen elkaar en in tweede instantie ook hun families besmetten. En dat wil ook niemand.

Toch heeft orthopedagoog Hans Koppies wel een aantal medestanders als hij betoogt dat we ons niet moeten laten leiden door angst, maar door cijfers. „In geen enkel handboek staat dat scholen sluiten effectief is tegen verspreiding van dit virus”, zo schreef hij zaterdag in De Telegraaf. Daarin vindt hij in elk geval steun bij Tonvangameren: „Fijn dat er eens iemand logisch denkt en het goed onder woorden brengt. Nu maar hopen dat ze dit artikel óók in Den Haag lezen en ze er eens wat aan gaan doen.” En ook Lantern is fan: „Goed dat er nog mensen helder nadenken. Ik hoop van harte dat u gehoord wordt.”

Wiskundedocent Siep de Haan, die zich net als veel van zijn collega’s onveilig voelt voor de klas, vindt sluiting de beste optie. En ook daarvoor zijn voorstanders te vinden, zoals Jondaan: „Scholen dicht! Geen discussie over mogelijk. Jongeren verspreiden het virus.” Tonnyhendriks40 zit eveneens in het kamp van De Haan: „Alle scholen, behalve de basisscholen, per direct sluiten. Dit virus kan geen klokkijken en maakt ook echt geen onderscheid tussen een 17- en 18-jarige. Er komen hoe langer hoe meer bewijzen dat dit virus heel lang invloed kan hebben op je fysieke gesteldheid.” Cindy is ook voor sluiting: „Het zou verstandig zijn de scholen dicht te gooien en online les te geven. Gewoon hetzelfde rooster aanhouden. Wel met de verplichting dat elk kind inbelt en de les ook daadwerkelijk volgt.”

"Is het niet mogelijk om de klassen in tweeën te delen?"

Dat laatste ging bij de eerste ’thuislesperiode’ vaak mis, zo vinden tegenstanders. Ruud_h_schaefer zegt: „Nu scholen dicht en weer digitaal onderwijs is het stomste wat je kunt doen. Daarmee vergroot je de enorme achterstand in onderwijs van de vorige lockdown nog verder.” Dat vindt ook Marjolijnwolters: „De scholen moeten absoluut openblijven. De schade aan verloren lesuren en kennisachterstand is al veel te groot, vooral ook op het vmbo, de praktijkopleidingen, want online kun je niet oefenen. Deze nevenschade doet het immuunsysteem en de weerstand van onze bevolking geen goed, lijkt mij.”

Maar volledig openhouden met alleen mondkapjes op de gang, daar hebben we ook geen fijn gevoel bij. Dus hoe doen we dat dan? D_muyzert heeft een voorstel: „Is het niet mogelijk om de klassen in tweeën te delen? Geef de ene helft ’s ochtends en de andere helft van de klas ’s middags les. Dan zijn er al de helft minder leerlingen op school en kan de afstand beter bewaard blijven.” Goed idee, vindt Anniesprunken, maar „dan moeten de leraren wel een halfuur de tijd krijgen om de klas te desinfecteren.”

Saskia denkt aan een drastischer tweedeling: „De middelbare school van mijn dochter biedt online volwaardig vervangend onderwijs (echt volle lesuren, exact zoals op school), maar online mist wel het sociale element. Ik stelde dus voor: bovenbouw twee weken fysiek les en dan twee online, onderbouw contra (zou ook een goede voor de uni’s zijn). Zo is de drukte op school 50% en zit er telkens een incubatietijd tussen.” En dan komt het: „De school wilde graag, maar het mag niet van de inspectie. Dat is dezelfde inspectie die wel toestond dat lagere scholen mochten volstaan met een huiswerkopdracht i.p.v. onderwijs. Ik snap het niet meer!”

"Dit soort oeverloze discussies tekent het probleem van de Nederlandse cultuur met zijn gepolder en geleuter"

Anderen zien in het hele systeem van klassen wisselen tussen de lesuren door nog wel ruimte voor verbetering. Waarom laat je de leraren niet van klas wisselen, in plaats van al die pubers over de gang te jagen? Mariet_van_deutekom: „Dan kun je gewoon openblijven. Wel ook mondkapjes op, spatschermen installeren en beperkt pauze geven.” R_anthonijsen kwam op hetzelfde idee: „Waarom steeds heen en weer tussen lokalen? Laat de leerkracht maar heen en weer gaan. Dat scheelt enorm veel gekrijs, gegil en bewegingen/besmettingen op de gangen.”

Er is eigenlijk geen juiste keuze, schetst Duijn1963: „Kijk je naar de feiten over ziekte, dan kan de conclusie eigenlijk alleen maar zijn: openhouden die scholen. Luister je naar je onderbuik, dan moet iedereen 24/7 een astronautenpak aan en gesteriliseerde lucht inademen. Dan zijn we er binnen twee generaties helemaal van af en is meteen de wereld van ons verlost.” En daarom komen we er vandaag niet uit. Paul Lamote tenslotte: „Dit soort oeverloze discussies tekent het probleem van de Nederlandse cultuur met zijn gepolder en geleuter. Het onderwijs is bij uitstek één grote discussieclub geworden. Neem een besluit – wel of niet dicht – en stop dan met discussiëren.”