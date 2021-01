De Kwestie: ’Baudet had goud in handen, maar heeft het vergooid’

Newsread7: „Die uil van Minerva is voorgoed met zijn kop tegen een boreale boom gevlogen, die Thierry is volledig de weg kwijt. Wel zonde, aangezien de standpunten van de partij de potentie hadden om veel zetels op te leveren.” Ook Ton Den Haag geeft de leider zelf ’de schuld’: „Niet Hiddema, maar Baudet heeft de partij kapotgemaakt. Jammer.”

Succes

HJN denkt dat Baudet de weelde van het succes niet aankon: „Jammer, maar het succes is Baudet naar het hoofd gestegen en hij is volledig de (virus-)weg kwijt. Te veel domme acties van hem doen mij afhaken.”

Er is veel respect voor het besluit van Hiddema, die in ieder geval ’de eer aan zichzelf’ heeft gehouden. Pollico denkt dat het vertrek van de advocaat precies op tijd was: „Na wat er in de USA is gebeurd, wil je je naam toch niet verbonden hebben aan Baudet, de Nederlandse Donald Trump?”

Studentikoos

Absurdo vindt het vertrek van Hiddema jammer, maar begrijpelijk: „Vanaf het begin had FvD mijn stem; eindelijk wat tegengeluid. Dat Baudet af en toe wat studentikoos overkwam, heb ik vooral in het begin als jeugdig fanatisme gezien. Hiddema was een mooie tegenhanger, die hem een beetje in het gareel hield; als een soort nestor. Langzaam maar zeker stegen de overwinningen Baudet naar het hoofd en kreeg hij trekjes van een sekteleider. Hij dacht met alles weg te komen. Ook Hiddema kon hem niet meer in toom houden. Jammer, Baudet had goud in handen en heeft het vergooid.”

Baudet verspeelde vooral krediet met zijn uitspraken in het coronadebat. Garden gaat daarom naar Ja21: „Het partijprogramma van FvD sprak mij ook erg aan, maar de gang naar Viruswaanzin heeft mij doen afhaken. Hiddema of geen Hiddema.”

Een deel van de reageerders houdt nog wel degelijk vertrouwen in Thierry Baudet, die toch maar het stoffige politieke kartel heeft opgeschud. Johnliesdejong is vurig verdediger van Baudet: „Voor diegenen die smullen van het debacle FvD: het was toch echt Thierry Baudet die ons liet inzien hoe het partijkartel werkt. Het klimaatgeneuzel, van het gas af, de immigratie die onze kinderen het huis ontneemt, illegalen die hier grootschalig verblijven, de miljarden naar zuidelijke landen, het Marrakesh-akkoord, het afgepakte referendum en zo kan ik nog wel even doorgaan. U kunt er niet onderuit dat Baudet woordelijk de vloer aanveegt met die hele Tweede-Kamerkliek.”

Corona

Ook Willemwriter heeft moeite met het nieuw ontstane beeld van Thierry Baudet: „De ziel van het FvD werd en wordt nog steeds vertegenwoordigd door Baudet. En of hij gelijk krijgt voor wat betreft corona ligt in de toekomst besloten, daar valt hij met zijn visie nu niet op af te rekenen. Dat het huidige kartel daarin zwalkt als een stomdronken analfabeet zou juist wel in de spotlights moeten staan.”

Desondanks is het merendeel van de lezers zwaar teleurgesteld in Baudet. Aefe51lb bijvoorbeeld: „Het leek zo mooi: eindelijk een partij die zag waar veel mensen mee worstelen, zoals de ongecontroleerde massa-immigratie, de extreem dure klimaatwaanzin en de kostbare dictatuur vanuit Brussel waar niemand op zit te wachten. Helaas zitten er aan Baudet te veel kantjes die niet zo prettig zijn en FvD nu de das om doen.”

En als je wel echt rechts bent, maar niet meer op Baudet wil stemmem? Dan blijft de PVV over, zegt HJN: „Ik keer terug naar de PVV, de enige partij die kiest voor Nederland en de Nederlandse bevolking. JA21 is qua programma zeker een optie, maar aan een partijtje van twee tot vier zetels heb je niet veel als de boel echt veranderd moet worden.” AdamSmith1776 is het daar volmondig mee eens: „Inderdaad. Met zijn (Hiddema’s, red.) vertrek verliest het FvD zijn intellectuele basis en uitstraling. Als ik FvD-stemmer was, zou ik mijn stem nu direct uitbrengen op Wilders.”

Hiddema

En Hiddema? Die kan volgens een aantal deelnemers beter terugkeren naar zijn oude stiel, de advocatuur. WillemII tenslotte: „Allervriendelijkste, dandy-achtige man, met enige flair en goede standpunten, hoor. Maar wie zag nu echt een politicus in hem?”