Het OM verzaakt bij bedreiging richting Wilders, dat lijkt klassenjustitie

De bedreiging van leraren die spotprenten over de islam toonden, is alarmerend. De intolerantie groeit op in Nederlandse schoolbanken, opgestookt door koranlessen. De neiging om dergelijke voorvallen af te doen als incidenten, is gevaarlijk. In Frankrijk vindt driekwart van de moslimjongeren islamitische waarden belangrijker dan die van de Franse republiek. In ons land zou het niet veel anders zijn.