De imam weigert om antwoorden te geven of probeert de waarheid te omzeilen. Dan ook nog de beschuldiging dat ze liegen en een hetze voeren tegen de moslims en dat de moslims worden gedemoniseerd. Dit is dus wat er gebeurt als je tientallen jaren een te soft beleid hebt gevoerd. Alles moest kunnen in Nederland.

Bekijk ook: Moskeevoorzitter ruziet met Tweede Kamerleden

De gevolgen zie je nu van het zwalkende beleid. Dit vormt een ernstige bedreiging voor Nederland. De burger heeft hier al jaren voor gewaarschuwd. Maar de grenzen blijven open.

Bekijk ook: Wanvertoning van een imam die geen opening van zaken wil geven

Wij moeten af van het softe beleid en nu eens laten zien wie hier de baas is. Dat de Nederlandse regels en wetten gelden. Daar moeten zij zich naar aanpassen. Nederland alleen toegankelijk maken voor vluchtelingen die onze hulp daadwerkelijk nodig hebben.

Aafje van der Wiel