’’Schone’ auto voor velen te duur’

Voetbal

Branco, beul van Oranje op WK ’94, op ic met corona

De voormalig Braziliaans international Branco (56) ligt op de intensive care in Rio de Janeiro met Covid-19. Hij staat in Nederland vooral bekend als ’de beul van Oranje’, doordat hij in de kwartfinale op het WK van 1994 in de VS de winnende treffer (2-3) tegen de touwen knalde.