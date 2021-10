Uitslag Stelling: ’Doorstart heel slecht plan’

Een voorstander van de doorstart meent: ,,Er zijn op dit moment geen andere opties. Ik kan hier wel mee leven.” Maar een tegenstander noemt het echter een ’belachelijke optie’: ,,Nu D66 Remkes een zatlap heeft genoemd, Rutte een ritselaar en niet door een deur wilde met de ChristenUnie, kun je die partij toch niet meer serieus nemen?”

Sigrid Kaag was eerst tegen samenwerking met de ChristenUnie, maar is nu opeens ’om’. Twee derde van de deelnemers vindt echter niet dat ze zich nu coöperatief opstelt. ,,Kaag heeft het hele proces getraineerd. Het zou haar passen als ze eerst pas op de plaats maakt en haar excuses maakt aan de ChristenUnie. Daarna kunnen ze pas weer verder.”

Driekwart van de stemmers denkt niet dat de voortzetting van het demissionaire kabinet een lang leven is beschoren. ,,Gezien het grote aantal parlementaire enquêtes dat eraan zit te komen gaat dit kabinet niet lang overleven”, klinkt het. Een andere respondent denkt dat onder meer dat door de opstelling van D66 de verhoudingen zodanig zijn verstoord dat het niet lang goed kan gaan met het nieuwe kabinet.

Een andere optie was voortzetting van het demissionaire kabinet, maar dan met PvdA en GroenLinks erbij. Deze optie zien nog minder deelnemers zitten. Een deelnemer: ,,Uit de verkiezingsuitslag blijkt zo duidelijk dat ’rechts’ heeft gewonnen, dat de linkse partijen echt niet in een nieuw kabinet kunnen gaan zitten.”

De meeste stemmers zijn voor een derde optie, namelijk nieuwe verkiezingen. Van veel respondenten is het geduld op. ,,Het moet maar een keer afgelopen zijn met dat formeren”, zo vindt een stemmer. ,,Er zouden eigenlijk automatisch nieuwe verkiezingen uitgeschreven moeten worden als partijen er na vier maanden formeren niet uit kunnen komen.’ Bijna alle stemmers snappen dat Nederlanders teleurgesteld zijn over de manier waarop een doorstart van het demissionaire kabinet tot stand is gekomen.

Meer dan de helft denkt niet dat Mark Rutte nog lang premier zal blijven. ,,Naast de enquête over het Groninger gas is gepruts rond de coronapandemie ook voer voor een enquête. Als Rutte dan niet naar huis is gestuurd, dan weet ik het ook niet meer”, denkt een tegenstander.

Iets meer dan de helft vindt het onder meer om deze redenen ook niet logisch dat Rutte aanblijft, ondanks dat de VVD met hem de verkiezingen heeft gewonnen en nog steeds bovenaan staat in de peilingen. Driekwart van de respondenten vindt het namelijk onaanvaardbaar dat Rutte blijft zitten, ondanks dat hij begin dit jaar is afgetreden. Zo meent één van hen: ,,Ontslag indienen en na ruim negen maanden weer doorgaan alsof er niet aan de hand is, is voor mij onaanvaardbaar. Hoe moeten de slachtoffers van de toeslagenaffaire zich voelen? De meesten zijn tot op heden nog niet eens gecompenseerd.”

De doorstart van het huidige kabinet is geen goed nieuws voor D66, zo denkt een grote meerderheid van de respondenten. Wel denken de meesten dat een dergelijk kabinet goed is voor de VVD.