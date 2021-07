’Apocalyptische beelden watersnood’

Enerzijds door het verscheiden van Peter R. de Vries, die door moordenaarshand werd getroffen en het ondanks de tomeloze inzet van de artsen het niet redde. Ons land werd daardoor in diepe rouw gedompeld. Pas als iemand dood is, beseffen we wat hij voor ons land heeft betekend.

Anderzijds roepen beelden van de watersnood in Limburg, en ook in Duitsland en België, apocalyptische herinneringen op. Ná de watersnoodramp die Nederland in 1953 trof, hebben we dergelijke beelden niet meer terug gezien. Tot nu dan. Tientallen doden in het buitenland en onafzienbare verwoestingen zijn inmiddels het gevolg. Terecht dat deze gebeurtenis tot nationale ramp is verklaard. Uiteindelijk zal het dus allemaal wel goed komen, maar de algehele ontreddering blijft daarmee onverkort hoog. Alle inzet moet er dan ook op gericht zijn om een herhaling in de toekomst te voorkomen. Eens, maar nooit weer!

Jan Muijs, Tilburg