’VVD-oppositie voor de bühne’

Sneeuw op komst: hier kan het wit worden

Op 12 november sneuvelde het weerrecord van de warmste dag op die datum nog, maar de zonnige herfst lijkt nu echt voorbij. Het is bewolkt en regenachtig, komende dagen is er zelfs kans op winterse neerslag in de vorm van sneeuw. Meteoroloog Raymond Klaassen blikt vooruit.