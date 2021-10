Brief 3: ’Niks mis met Poolse democratie’

In Polen spreekt het gerechtshof zich uit om de Poolse wetten boven de EU-’richtlijnen’ te stellen. De EU-elite schiet in de stress en zint op wraak.

Waar was die boze reactie toen het Duitse constitutioneel hof de Duitse toezegging voor het ’coronaherstelfonds’ niet accepteerde? Je moet als EU wel weten wanneer je boos moet worden en op wie.

En als Polen langs de democratische meetlat gelegd wordt, dan misschien die ook even langs de EU zelf en ook, zeker ook, Nederland leggen. Wie heeft hier ooit rechters kunnen kiezen of de Tweede Kamer-kandidaatleden geïnterviewd en benoemd voor de Raad van State of Hoge Raad?

Jan de Geus, Langbroek

