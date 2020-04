Uitslag Stelling: Vrij in onderling overleg

Een stemmer zegt: „Als we dagen gaan opsparen, komen bedrijven in de problemen als ze weer opstarten”. Een andere deelnemer vindt echter dat werkgevers juist veel vragen van hun werknemers: „Dit is voor velen een enorm stressvolle periode en heeft niets te maken met ontspanning, dus laat mensen op vakantie gaan wanneer ze dat zelf willen.”

Driekwart van de respondenten vindt dat werknemers niet verplicht kan worden dagen op te nemen. Toch lijkt het een meerderheid goed voor veel werkenden om juist nu vrije dagen op te nemen, bijvoorbeeld om tijd te kunnen besteden aan het onderwijs aan hun kinderen. Iemand schrijft: „Laat werknemers die heilige vakantie maar eens opofferen en opnemen als het voor het werk uitkomt.”

In sectoren waar hard wordt doorgewerkt, zoals in de zorg en het onderwijs, vreest een grote meerderheid van de respondenten dat werkenden te weinig rust nemen.

Een iets kleiner percentage gelooft dat degenen die thuiswerken meer stress ervaren dan wanneer ze op kantoor zouden zitten. Driekwart denkt dat Nederland in de zomer heel hard aan vakantie toe zal zijn. Een respondent noemt het zelfs logisch: „Iedereen is aan vakantie toe, na weken opgesloten te zijn geweest. En ik denk dat iedereen in de zorg, onderwijs en ict enorm flexibel is geweest ten opzichte van zijn werkgever.” Een andere stemmer schrijft: „Laat iedereen die nu thuis zit te niksen maar inschikken en geef de vitale beroepen voorrang. Met alles.”

Veel werknemers blijken hun opgenomen dagen in de meivakantie weer om te ruilen voor werkdagen, omdat geplande vakanties niet door kunnen gaan. Twee derde van de stemmers heeft hier wel begrip voor. Een reactie: „Ik heb al twee verre bestemmingen moeten annuleren en wil later dit jaar toch gaan. Als ik hiervoor geen vrij kan krijgen omdat mijn dagen op zijn, dan ga ik daar zeker tegen ageren.”

Toch denken de meeste deelnemers dat een vakantie thuis ook een welbestede vakantie zou kunnen zijn. Een optimistische reactie: „Dan maar thuisblijven in mei. Juli en augustus zijn nog zo ver weg. Er is best kans dat we dan wel op vakantie kunnen.”

Mei is ook vakantiegeld-maand. Er zijn werkgevers die dreigen om te vallen, als ze vakantiegeld moeten uitbetalen. Van het vakantiegeld dit jaar maar overslaan, zijn weinigen voorstander. Een van hen: „Als het goed is, heeft een werkgever dit opgespaard als reserve.” Een aantal respondenten vindt dat vakantiegeld een recht is en vindt dat de overheid desnoods maar de portemonnee moet trekken om het uit te betalen. „Ze hebben er het hele jaar voor kunnen sparen en er rente van trokken. Nee, ik heb echt geen medelijden met werkgevers.”

De meerderheid denkt wel dat werknemers nu coulanter zijn ten opzichte van hun werkgevers. Een advies: „Werknemers moeten bij zichzelf te rade gaan, in plaats van op hun strepen te gaan staan. Het gaat tenslotte ook om hun toekomst.” Een andere reactie: „Als de keuze is vakantiedagen en vakantiegeld inleveren of werkloos worden, dan weet ik het antwoord wel.”