’Twijfel over deelname Kramer’

Alleen op basis van het belang dat hij in het verleden voor de schaatssport heeft gehad, is hij nu op de Olympische Spelen in Peking. Zijn prestaties afgelopen jaar vormden daar geen aanleiding toe. Maar er is nu gebleken dat Kramer de regie al een poosje kwijt is en dat bleek duidelijk bij de ploegen achtervolging. De vraag die zich nu aandient is of het wel verstandig is geweest om andere jonge talenten geen kans te hebben gegeven om bij deze spelen ervaring op te doen door Kramer dat eerbetoon te gunnen.

Bert Osendarp, Irechek