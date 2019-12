’Nutri-Score is supertransparant systeem’

„Snel een gezonde keuze maken in de supermarkt is niet eenvoudig. Want welk tussendoortje is bijvoorbeeld het gezondst? Vol vezels, nu met minder suiker, 100% natuurlijk. Vertrouwen op dergelijke namen en claims op de voorkant van de verpakkingen is in elk geval niet verstandig, zo blijkt keer op keer als de Consumentenbond producten onder de loep neemt.