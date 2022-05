Stelling: Nieuwe accijnsverlaging benzine nodig

Per 1 juni gaat de benzineaccijns in Duitsland met 30 cent per liter omlaag en wordt het prijsverschil met tanken in Nederland nog groter. Op 1 april verlaagde de Nederlandse overheid de benzineaccijns al met 17 cent per liter. Moet er een nieuwe accijnsverlaging komen?