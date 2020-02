Even over enen zwaait de deur open van de enquêtezaal in de Tweede Kamer. Een omvangrijk heerschap in gewaad en met een gehaakt mutsje wandelt binnen. Het is imam Suhayb Salam. Hij is vandaag te gast bij de parlementaire ondervragingscommissie om te praten over geldstromen richting zijn alFitrah-moskee.