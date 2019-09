’Horeca veel te duur’

In een willekeurig restaurant of terras betaal je ca. vier euro voor een minimaal glaasje wijn. In onze buurlanden kost dit minder of krijg je een voller glas. Met zuidelijke landen is het verschil nog groter. Waarom moet de Nederlandse horeca meer dan 400% winst maken op een drankje? Wij nemen voortaan een biertje of mijden de horeca.

Dirk van der Oord, Schoonoord