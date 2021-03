’Kerken moeten zich aan de regels houden’

Ik ben zelf een voorstander van vrijheid van godsdienst, maar op het moment dat het in strijd is met door de overheid opgelegde regels in crisistijd, moeten ook alle kerken of gebedshuizen van elk geloof zich hieraan moet houden.

Het schijnt onmogelijk te zijn dat zij zich hieraan conformeren, dus zouden we dit eigenlijk in de grondwet moeten regelen. Ja, vrijheid van godsdienst is een grondwettelijk recht, met dien verstande dat ook deze groeperingen zich aan de regels dient te houden.

Eric Blok