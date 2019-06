We hebben een lange weg afgelegd sinds Lucy. Haar fossiele resten werden in 1974 gevonden in Ethiopië en vastgesteld werd dat deze voorloopster van de moderne mens drie miljoen jaar geleden leefde in het tijdperk Midden-Plioceen. De schedel, het gezicht en de herseninhoud van de Australopithecus africanus waren vergelijkbaar met die van een chimpansee.