’Haatmails voor minister heel erg’

De inhoud van de maitjes loog er niet om. De Jonge werd vergeleken met Hitler en woorden als massamoordenaar doken gereld op. En dan zijn dit nog de meest vriendelijke haatopmerkingen.

Ik vraag me af waarmee je bezig bent als je dit doet? Je kan het eens of oneens zijn met elkaar maar door haatmails te sturen zet je jezelf juist buitenspel. Zijn er fouten gemaakt de afgelopen zes maanden? Ja, meer dan genoeg, maar dat wordt ook niet ontkend. Maar spreek politici erop aan op een normale manier en via de stembus. Politici vergelijken met Hitler is zo respectloos.

Linda Vermeulen, Heerhugowaard