Massamigratie funest voor functioneren multiculturele samenleving

Storm Ciara raasde over ons land. Lang geleden maakte ik mijn eerste Hollandse storm mee. Weerberichten drongen niet echt tot mij door. In de storm fietste ik desondanks naar school. Tegenwindfietsen was de eerste harde maar eerlijke les over Nederland. In het Midden-Oosten heb ik geleerd om tegen de stroom in te zwemmen, met alle consequenties van dien. En hier heb ik geleerd tegen de storm in te fietsen. Dat zijn de kwalificatiewedstrijden van het leven.