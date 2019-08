Bijna dertien uur vergt het uitputtende retourtje naar RTL-bergdorpje Polopos

De Telegraaf brengt dagelijks het wereldnieuws. De nadruk ligt hierbij op gebeurtenissen met een Nederlands tintje, domweg omdat lezers hierbij het meest betrokken zijn. Niet voor niets is er een cynische journalistieke wet die luidt dat nieuwswaarde wordt bepaald door de afstand naar een rampplek te delen door het aantal doden. De lezer is meer geïnteresseerd in een moord om de hoek dan in vijfhonderd doden bij een treinongeval in het verre India. Tenzij er Nederlanders onder de slachtoffers zijn: dan rukt de vaderlandse pers alsnog massaal uit naar de plek des onheils.