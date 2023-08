Frans Timmermans lijkt op een ’dramaqueen’, maar hij is niet gek

Onrust in de PvdA-kringen is nog niet voorbij. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer verlaat de Kamer, omdat hij ’niet volmondig in de samenwerking tussen zijn partij en GroenLinks gelooft’. Hier rijst de vraag wie op korte termijn de verliezer van de samenwerking tussen de natuurpartijen (GL en PvdA) zou zijn. Op welke kieslijst komt Frans Timmermans terecht? Ik ga ervan uit dat hij nummer 1 op de kieslijst van zijn eigen partij zou zijn. Tegelijkertijd is hij de gezamenlijke premierkandidaat van de PvdA en GroenLinks. Timmermans is een geraffineerde politicus met sterke zintuigen voor de macht.