’Asielbeleid op de schop’

Dit is volkomen in strijd met de Europese regels. Maar al zou dit op enig moment lukken, dan komt toch -al is het enkele jaren later- het ogenblik dat de rechthebbenden naar Nederland mogen komen. Hier schiet je er uiteindelijk niets mee op. Ook wil hij een algemene asielstop. Daar hoeven we het met onze open grenzen niet eens over te hebben. Ze blijven met stromen binnenkomen. En eenmaal hier krijg je ze niet meer weg. Dan wil hij afgewezen asielzoekers versneld uitzetten. Dat gaat hem ook niet worden. Asielzoekers komen meestal zonder geldige identiteispapieren binnen en identiteitsdocumenten zoals een laissez-passer worden maar zelden door hun ambassades verstrekt.

Voorts wil Rutte, dat er minder asielaanvragen worden goedgekeurd. Ook al een heilloze weg. Dan moet het hele beleid worden omgezet. Nederland keurt maar liefst 85% van de asielaanvragen goed. Probeer dit maar eens om te keren met zo'n 'slappe hap' als de Tweede Kamer. Vind je het gek dat ze in ons land een aanvraag indienen als je nagaat dat dit percentage in Duitsland op 62% ligt, in Oostenrijk op 53% om maar eens een paar landen te benoemen terwijl het Europese gemiddelde slechts op 48% zit? Het wordt hoog tijd dat Rutte dáár eens zijn licht gaat opsteken en conform de dáár geldende richtlijnen voor asielzoekers gaat handelen!

Jan Muijs, Tilburg