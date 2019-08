’Welvaart is nog geen welzijn’

Maar hoe komt het toch dat ook dit kabinet welvaart verwart met welzijn? Uitbreiding van de infrastructuur en innovatieve maatregelen moeten ervoor zorgen dat ons verdienmodel op orde blijft. Maar waarom moeten we steeds maar meer verdienen?

Ik zie welvaart liever in een land waar we vredig naast elkaar kunnen leven en waar we de ruimte hebben. Aandacht voor ouderen en het terugdringen van criminaliteit en hufterigheid. Respect voor elkaars opvattingen. Dan wordt welvaart welzijn en daar moeten we naar toe.

Jan Pronk, Beverwijk