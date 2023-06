Wij liepen de Pluswandelvierdaagse in Alkmaar. Wij gingen op en neer vanuit Geldermalsen naar Alkmaar met de trein. Daar liepen we elke dag 15km. Wij waren best moe. Toen kregen we een appje van de buurvrouw dat ze genoeg eten in huis had en we daar 2 dagen te gast konden zijn. Ontzettend lief! Bedankt Ad en Gerrie Janssen!

Ans en Joost van Zuilen