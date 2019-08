’Technische snufjes voor verkeersveiligheid’

De meeste ongelukken ontstaan (Tel. 6/8) door afleiding, alcoholgebruik, te hard rijden en in slaap vallen. Dat laatste komt vooral voor bij vrachtwagen- en touringcarchauffeurs met vaak ernstige gevolgen.

Technische hulpmiddelen in deze voertuigen zouden veel ongevallen kunnen voorkomen. Waarom de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) deze, al jaren bestaande systemen, nog steeds niet in vrachtwagens en touringcars verplicht, is mij een raadsel.

Duco Douwstra, Vleuten