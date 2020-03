Rutte moet pensionado ook helpen

Hij zei dat ondernemers, werkgevers en werknemers, die onze sterke economie in stand moeten houden, niet hoeven te vrezen dat zij door de coronacrisis failliet zullen gaan.

Het kabinet heeft veel gelden in de staatskas, sprake is van enkele tientallen miljarden euro’s, die per omgaande voor dit doel aan de in nood verkerende bedrijven uitgekeerd kunnen worden. Dit om te voorkomen dat zij het onderspit delven en werknemers hun baan zullen verliezen.

Nu roepen de gepensioneerden al jaren lang om hun koopkracht jaarlijks te indexeren. In de afgelopen 15 jaar werd daar door de regering echter nooit gehoor aan gegeven. Rutte zei in zijn toespraak: zorg voor de bejaarden. Laat hem nu ook een vuist maken om deze kwetsbare groep te helpen om in deze periode en volgende jaren ook financieel goed door te kunnen komen en voor hun gezondheid te kunnen zorgen. Was het advies van onze premier niet: ’mensen zorg goed voor jezelf en elkaar. Ik reken op u’! Meneer Rutte, de gepensioneerden rekenen al lang op u! Er is geld genoeg.

Rens Kuijten, Nuenen