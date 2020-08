’Beloning voor quarantaine’

Ben erg verbaasd dat de verplichte quarantaine weer wordt uitgesteld. Wanneer toont het kabinet nu eens lef en daadkracht in plaats van alles maar 100% af te dekken met wetten? Willen we nu echt een tweede golf met grote gevolgen voor banen/economie/welzijn?

Maar, ga ook eens omdenken. Waar zijn mensen - en zeker ook jongere mensen - gevoelig voor? Meestal voor het krijgen van geld of luxe hebbedingetjes. Beloon mensen die hun geadviseerde quarantaine zonder tussentijds bezoek trouw aangaan (wachtend op testresultaat of komend uit oranje gebied of reeds besmet).

Je moet dan wel bereid zijn daar bij wijze van spreken dag en nacht op gecontroleerd te worden via boa/gps-locatie. Het geven van een beloning kan per saldo wel eens goedkoper uitpakken dan de maatschappelijke kosten van een tweede golf.

Brigitte Brinkel, Soest