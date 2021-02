’Ploumen is een enorme mismatch’

Ja, ze is competent, heeft bestuurlijke ervaring en staat voor de traditionele waarden van de PvdA. Maar wat ik miste was de gewiekstheid, felheid, humor en gedrevenheid die de overige lijsttrekkers kenmerken. Daarnaast had ze geen duidelijke antwoorden op het door de PvdA te voeren vreemdelingenbeleid en het feit dat veel partijen dezelfde plannen als de PvdA hebben.

Nee, ik kan me vergissen, maar hier is sprake van een enorme mismatch. En dan te bedenken dat ze nog maar tot 17 maart heeft om zich te profileren en in haar rol te groeien.

Bas Overmars, Amsterdam