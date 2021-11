’Schrappen acceptgiro fout’

Bekijk ook: Acceptgiro verdwijnt in 2023

De acceptgiro moet het veld ruimen en in 2023 verdwijnt het betaalmiddel definitief. In 2020 werd er nog door zo'n 6,4 miljoen met een acceptgiro gewerkt en dat zou te weinig zijn aldus de kenners, dus dan maar opheffen. De enige manier die overblijft is automatische incasso en dat is absoluut niet de veiligste!

De liefdadigheidsinstellingen zullen ook niet blij zijn met dit besluit en zullen een groot deel van hun inkomsten gaan missen. Het wordt steeds gekker in ons betaalcircuit, wat vroeger gratis was daar wordt nu overal geld voor gevraagd. Ik ben benieuwd hoe deze inkomstenmisser in de bankenwereld gecompenseerd gaat worden.

Mevr. Brugman,

Lelystad