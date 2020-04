Brief 3: ’Hoezo gebrek aan solidariteit?’

Dat andere landen óók daartegen waren, zeggen ze er niet bij. Italië wordt al jarenlang financieel overeind gehouden door de ECB middels beleid waar de hele Europese Unie aan mee doet. De ECB is nu in de crisis ook al bij gesprongen en begrotingsafspraken zijn opgeschort. Duitsland neemt Italiaanse patienten op. Hoezo geen solidariteit?

En Italië heeft zelf jarenlang begrotingsafspraken aan de laars gelapt. Over solidariteit gesproken. Niemand zal er op tegen zijn dat Italië in deze situatie noodhulp ontvangt. Maar dat Italiaanse politici deze crisis misbruiken om even de door hen zo gewenste transferunie er door te drukken, is stuitend. En getuigt van een groot gebrek aan ethiek.

L. Verburg, Geertruidenberg

